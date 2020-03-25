Путин выступит с обращением к нации в связи с распространением коронавируса

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит с обращением к нации на фоне ситуации с распространением коронавируса и спровоцированной этим непростой экономической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент отменил вылет в Петербург и остался в Москве. В ближайшие часы он завершит работу над текстом обращения к гражданам. Оно будет транслироваться по телевидению», — сказал представитель Кремля.

По его словам, такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания в рамках обсуждения эпидемиологической ситуации и вопросов по поддержке граждан и экономики страны на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией COVID-19.

«Завтра он планирует быть в Петербурге. В частности, завтра, как мы уже сообщали, будет встреча с представителями предпринимательского сообщества. Она пройдет в здании фармакологической компании «Северная звезда». Как всегда встреча будет со свободной повесткой дня», — добавил Песков.

Помимо этого, как уточнил он, запланирована видеоконференция — виртуальный саммит G20.