Мясников призвал не паниковать из-за роста зарегистрированных случаев заражения COVID-19

Москва, 25 марта. Рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом связан с распространением тестирования, и он не должен способствовать распространению панических настроений в обществе, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

При этом врач уточнил, что ориентироваться надо не на уровень заболевших, потому что полностью всех протестировать невозможно, и «определенное количество инфицированных так и не будет не зарегистрировано».

«Ориентироваться надо на количество людей в реанимациях и, увы, умерших. Эта статистика поддается точному учету и по ней можно судить об истинном положении вещей», — пояснил эксперт.

Ответил он и на вопросы о необходимости носить медицинские маски. Мясников напомнил, что согласно единой позиции ВОЗ, национальных органов здравоохранения, в том числе и Роспотребнадзора, маски обязательны не всем, а лишь определенным категориям людей.