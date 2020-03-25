Россия и Китай, помогая Италии, уничтожили миф о единстве Запада, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Марш в Бергамо

Колонна специальной техники со специалистами Министерства обороны Российской Федерации приступила к совершению марша из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» в город Бергамо. Российским военным предстоит марш на расстояние около 600 километров. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

В Бергамо военные РФ будут оказывать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На всем пути следования российскую технику будут сопровождать автомобили итальянских карабинеров.

«В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Каждый сам за себя

Как отметил Дмитрий Родионов, то, что происходит сегодня на Западе — это хороший маркер. Маркер того, что коллективный Запад оказывается коллективным лишь тогда, когда ему ничего не угрожает, а в экстремальной ситуации его единство моментально разрушается.

«Посмотрите, что творится: Шенген практически рухнул, все отгородились границами, выживают по принципу каждый сам за себя. Доходит просто до маразма: одни члены ЕС и НАТО — поляки и чехи — воруют у другого члена НАТО (Италии) гуманитарную помощь — маски и респираторы, которые Риму сегодня намного нужнее. Показательно, что помощь эта — из Китая, страны только пережившей масштабную эпидемию», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт назвал показательным, что сегодня в мире каждый пытается выжить самостоятельно, отгородившись от других. И в этих условиях лишь три страны оказывают масштабную помощь, причем даже не соседям и союзникам, а представителям враждебного им мира. Это Россия, Китай и Куба — страны, которые для Запада всегда были изгоями. Только сегодня именно они помогают попавшим в беду странам Запада, в то время, как делать это должны их союзники. А те лишь молча наблюдают.

Миф о единстве Запада уничтожен

«Впрочем, не совсем молча. То тут, то там в Европе раздаются голоса возмущения, мол, почему мы не помогаем друг другу, в то время, как это делают русские? Где же наше хваленое единство? Только пока не у всех хватает смелости вслух сказать о том, что миф о единстве Запада окончательно уничтожен, что все это много лет было враньем. И тогда вместо того, чтобы сказать России «спасибо», в европейских СМИ появляются заметки под откровенно идиотскими и просто кощунственными заголовками типа «Путин везет Италии помощь, о которой она не просила» или «Гуманитарку в Италию привезли самолеты, которые до этого бомбили Сирию». Впрочем, простые люди все прекрасно понимают», — добавил Дмитрий Родионов.

Он напомнил видео, которое пришло из Италии, где мужчина снял флаг Евросоюза и заменил его на российский. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что этого никогда не признают политики. И когда общая беда будет побеждена, они быстро забудут об этом и снова начнут пропагандировать евроатлантическую солидарность.

«Как сегодня греки и болгары забывают о том, кто освободил их от османского ига, как поляки забывают о том, кто спас их от нацистов. К сожалению, это сущность Европы, и рассчитывать на ее благодарность не приходится. Однако и мы должны понимать, что единство Запада держится исключительно на его благополучии, и любые потрясения его быстро аннигилируют. Полагаю, это нужно принять к сведению», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.