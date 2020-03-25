Вооруженные силы России успешно противостоят компьютерным атакам из-за рубежа

Москва, 25 марта. В Минобороны создали надежную систему защиты информационных ресурсов, позволяющую России противостоять компьютерным атакам из-за рубежа. Об этом со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ежегодно количество компьютерных атак на российскую армию из других государств увеличивается в среднем на 12%, рассказал Шойгу в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Сегодня информационное пространство стало еще одним театром военных действий. В Минобороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления Вооруженными силами», — сказал он.

Министр обороны заверил: все атаки нейтрализуются.