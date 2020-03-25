Волочкова опозорилась, исполнив песню Пугачевой

Москва, 25 марта. Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась во время карантина из-за коронавирусной инфекции, исполнив хит Аллы Пугачевой. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.

Волочкова продолжает развлекать себя и своих подписчиков во время карантина. Она публикует новые перформансы, обнаженные фотографии и скандальные посты. Уже бывшая прима Большого театра решила присоединиться к флешмобу звезд и дать онлайн-концерт в своем особняке.

Артистка решила спеть композицию «Мне нравится, что вы больны не мной», которую исполнила Алла Пугачева для фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Балерина посвятила эту композицию своим ненавистникам. Фолловеры не оценили талант Волочковой и обрушились на нее с критикой.

«А это посвящение моим любимым хейтерам. Из моего домашнего большого театра», — сказала на видео балерина.

Подписчики не оценили вокальные способности Волочковой и посоветовали ей не исполнять такие песни. По мнению пользователей Сети, она выставляет себя не в лучшем свете.

«Какой позор!» — написал один из подписчиков.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы и образовательные площадки предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для тех, кто находится дома в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-2019. Все полезные ссылки собраны на портале «Доступ всем».