Первый штраф за нарушение карантина в Ярославле вынесли студентке из США

Ярославль, 25 марта. Гражданку США наказали за несоблюдение карантина по коронавирусу в Ярославской области. Американская студентка приехала в Россию по обмену и проходила практику в Ярославле.

Приблизительно месяц назад девушка летала к себе на родину. Она пробыла в США около двух недель, после чего вернулась в Ярославль, где была помещена в карантин на 14 дней. Процедура является обязательной для всех, кто возвращается в регион из заграничных поездок.

Правоохранители не застали девушку дома во время планового обхода. Стражи правопорядка оштрафовали американку за несоблюдение правил карантина, передает SM-News.

Отмечается, что рассерженная студентка в сердцах порвала свои исследовательские работы, купила билет домой и улетела. На таком решении настояли представители внешнеполитического ведомства США. Россия в свою очередь предлагала продлить американке визу.