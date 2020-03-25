РЖД отменили часть поездов из-за коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

РЖД сокращает рейсы по России Коронавирус ставит все новые барьеры для транспортного сообщения. Теперь и на российских железных дорогах. РЖД объявила о сокращении рейсов внутри страны. На сайте компании появился специальный раздел, там можно узнать информацию об измененных или вообще отмененных маршрутах (как российских, так и зарубежных). Причем большинство этих поездов так или иначе связаны с Москвой. Однако РЖД объясняет это не новыми ограничениями властей, а банальным падением спроса. На фоне развития эпидемии в стране пассажирский поток заметно упал. Ну, а многие рейсы, хоть и временно, попросту потеряли свою актуальность. Возможно, вскоре отменятся и другие маршруты, ведь сейчас объем тестирований на вирус увеличится. Правительство России выделило почти 1,5 млрд рублей на разработку новых средств профилактики и диагностики инфекции.

Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом. Если это будет необходимо. С таким предложением выступил посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, пандемия — это глобальная угроза, справиться с которой можно лишь сообща. Дипломат напомнил, что российские тест-системы по диагностике вируса уже переданы Ирану, Италии и Китаю — странам, которые входят в десятку по числу зараженных в мире. Не лучшая ситуация и в самих Соединенных Штатах, там коронавирусный диагноз услышали свыше 50 000 человек. Это третий показатель среди всех других стран. Выше только Китай и Италия. К слову, в европейскую страну Россия все еще поставляет гуманитарную помощь: в районе Рима сегодня приземлился уже 15-й военный самолет Ил-76. На его борту техника и различные средства против инфекции. Ранее сюда прибыла и группа наших вирусологов — она уже начала свою работу.

Семеро погибли при пожаре под Пензой Причиной смертельного пожара в Пензенской области могло стать неосторожное обращение с огнем. Такую, пока предварительную версию, назвал Следственный комитет региона. Напомним, что сегодня в городе Нижний Ломов загорелся жилой дом — жертвами ЧП стали семь человек, в том числе трое детей. ФАН публикует кадры с места происшествия. К прибытию пожарных пламя уже целиком охватило деревянную постройку. И в итоге от нее осталось едва ли не пепелище. Огонь успел перекинуться даже на соседний дом, но у того обгорела лишь кровля. Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для выяснения всех причин назначена пожарная экспертиза.