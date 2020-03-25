КХЛ досрочно завершила сезон 2019/2020 из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение досрочно завершить игровой сезон 2019/2020 из-за коронавируса. Решение принималось с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Подобные меры призваны обезопасить здоровье спортсменов, зрителей, администрации КХЛ и тех, кто принимает непосредственное участие в организации игр.

Места по итогам чемпионата будут распределять на отдельном заседании руководства лиги. Там же будет определен состав команд, который примет участие в сезоне 2020/2021.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов

Морозов подчеркнул, что сейчас необходимо направить силы на то, чтобы сложившаяся ситуация с эпидемий коронавируса не сказалась на проведении следующего сезона. Руководство лиги постарается, чтобы он стартовал в привычные для команд и болельщиков сроки.