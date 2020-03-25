Военная прокуратура проверяет «Новую газету» после статьи о «российских оккупантах» в Сирии

Москва, 25 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московская военная прокуратура начала проверку законности деятельности «Новой газеты», корреспондент которой контактировал с террористом.

Ранее «Новая» опубликовал интервью с боевиком, который назвал выступающих на стороне официального Дамаска российских военных «оккупантами» Сирии.

Издание, главным редактором которого является Дмитрий Муратов, представило интервью с «создателем «Свободной сирийской армии», действующим террористом Риадом аль-Асадом. Он дезертировал из ВС Сирии в 2011 году, вскоре вместе с предателями родины объявил о формировании ССА и решимости воевать до свержения правительства в Дамаске. Аль-Асад вскоре приобрел популярность как сторонник джихадистов и их методов. В одном из интервью он признался, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА». Более того, он открыто поддерживал боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), называя их «нашими братьями в исламе». «Братья» подложили ему бомбу в машину — в результате создатель ССА был сильно контужен и потерял ногу. На сегодняшний день Аль-Асад спрятался в Турции, которая любезно предоставляет убежище врагам Сирии.

Как заявил действующий боевик в интервью «Новой», ВКС РФ — «оккупанты», которые якобы помогают террористам убивать сирийский народ. Россия, как известно, находится на территории Сирии по приглашению Дамаска и прилагает комплексные усилия для стабилизации ситуации в республике.

«Новая» также называет террористами иранских союзников президента Сирии Башара Асада, которые спасли САР, когда боевики запрещенных в России террористических группировок осадили Дамаск.

При этом «Новая газета» умолчала о нахождении в Идлибе джихадистов и действиях протурецких группировок в регионе. Турция, которая вопреки международном праву ввела свои войска на территорию Сирии, в Идлибе якобы «завоевала доверие местных» жителей, утверждает Аль-Асад.

1 Организация запрещена на территории РФ.