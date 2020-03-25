Доктор Мясников дал советы гипертоникам на фоне пандемии коронавируса

Москва, 25 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников развеял опасения россиян о том, что прием жаропонижающих препаратов может увеличить чувствительность к коронавирусу.

«Вначале были сомнения, опасались, что нестероидные противовоспалительные препараты могут наоборот усилить чувствительность к вирусу. Поэтому рекомендовали парацетамол. Сегодня больше таких опасений нет», — объяснил он, отвечая на популярные вопросы о COVID-19.

Помимо этого, Мясников дал рекомендации гипертоникам, беспокоящимся, что прием препаратов для снижения давления также снижает резистентность организма к коронавирусной инфекции. Специалист подтвердил, что рецептором для коронавируса COVID-19 является «ангиотензин — превращающий фермент», некоторые препараты для лечения артериального давления, например, «Эналаприл», «Лизиноприл», «Валсартан», могут приводить к временному повышению этого белка в крови.

Однако, как подчеркнул он, никакого практического значения к восприимчивости коронавируса это не имеет, и лечение гипертонии обязательно надо продолжать.