Погребинский призвал Киев пересмотреть курс на вступление в ЕС из-за коронавируса

Киев, 25 марта. Отказ Евросоюза помогать Италии, охваченной эпидемией коронавируса, продемонстрировал, что объединенной Европы, частью которой хочет стать Украина, больше нет. Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

«Идти туда, куда собирались еще вчера идти — оказалось, что этого уже нет», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Политолог напомнил, что сегодня все страны закрылись из-за пандемии, и это символический жест, поскольку Украину в ЕС на самом деле никто не ждал. Погребинский подчеркнул, что даже Италии, являющейся членом Евросоюза, европейские страны не предоставили адекватную помощь.

«Какая еще объединенная Европа? Нет объединенной Европы! Когда произошел кризис, который касается обеспечения жизни миллионов людей, тогда все стало ясно: итальянцы сами по себе, пусть выкручиваются», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

По словам Погребинского, сложившаяся ситуация стала поводом для здравомыслящих людей пересмотреть курс Украины на вступление в ЕС.

«Больше всего мы нужны сами себе», — подытожил украинский политолог.

Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса Россия направила Италии военные самолеты со специалистами и медицинской техникой. Ранее глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ заявил, что помощь, оказанная Москвой Риму в борьбе с COVID-19, стала мощным ударом по репутации ЕС и НАТО.