Выгнанный украинский эксперт Ковтун извинился за крики в эфире шоу Соловьева

Москва, 25 марта. Украинский эксперт Вячеслав Ковтун извинился перед зрителями и телеведущим Владимиром Соловьевым за свое поведение во время эфира.

На шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», которое выходит на телеканале «Россия 1», Вячеслав Ковтун во время обсуждения пандемии коронавируса и паники, связанной с ней, перешел на крик, после чего оскорбил одного из гостей программы, используя нецензурную лексику. Владимир Соловьев выгнал эксперта из студии и потребовал, чтобы тот больше не появлялся в эфире.

«Я хочу извиниться за то, что неделю назад допустил высказывания, которые являются нецензурными. Я прошу прощения у зрителей и у Вас, как у ведущего», — отметил Ковтун.

Соловьев пожалел эксперта и напомнил, что сейчас на Украине введен карантин, и в страну его никто не пустит.

«Ну жалко мне его. Этими руками, считайте воспитал, взрастил. Ну, выброшу — сопьется же, нельзя же так. Взяли на поруки», — объяснил Соловьев.

Ранее журналист Владимир Познер призвал россиян, которые не верят в коронавирус, лучше подумать, а не сомневаться. Он обратил внимание на то, что россияне всегда отличались подозрительностью ко всему, что говорит власть. Однако в случае с распространением коронавирусной инфекции следует «задуматься, разобраться и понять».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Главные симптомы — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.