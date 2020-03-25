Миронов призвал жителей Ярославской области реже выходить на улицу

Ярославль, 25 марта. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей позаботиться о своем здоровье и не покидать дома без лишней необходимости из-за коронавируса. В регионе официально подтвержден лишь один случай заражения опасной инфекцией, но власти призывают строго придерживаться введенных ограничительных мер для нераспространения вируса.

«Я прошу жителей области выполнять рекомендации специалистов и особенно врачей. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих, берегите себя и своих близких, по возможности больше времени проводите дома», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Отмечается, что в данный момент на карантине находятся 1679 жителей Ярославской области, вернувшихся из-за границы. Миронов поблагодарил людей за то, что они с пониманием относятся к вынужденным мерам и соблюдают режим самоизоляции, передает infox.ru.

Напомним, что в регионе введен запрет на массовые мероприятия. Кроме того, закрыты все культурные учреждения, школьники с 23 марта находятся на каникулах. Студентам вузов рекомендуют переходить на дистанционное обучение. Во всех учреждениях работают строгие правила по предотвращению распространения инфекции. Работники обеспечены необходимыми средствами защиты.