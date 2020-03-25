Кабмин подготовит рекомендации по ограничениям для регионов из-за COVID-19

Москва, 25 марта. Рекомендации по ограничениям в связи с распространением пневмонии нового типа COVID-19 будут подготовлены Кабмином РФ и направлены в регионы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом председатель правительства отметил, что список рекомендаций будет сформирован уже в среду, 25 марта.

«Сегодня мы подготовим тот самый перечень, рекомендательный пока перечень, субъектам Федерации, ограничений, которые необходимы», — заявил Мишустин.

Он также пояснил, что в том числе ограничения коснутся работы магазинов и торговых центров.