Сирия, 25 марта. В Идлибе неизвестные совершили покушение на полевого командира «Бригады революционеров Серакиба». В Алеппо сирийская армия открыла ответный огонь по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». ВС США направили колонну подкрепления на восток Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке покушения на полевого командира «Бригады революционеров Серакиба» в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): совершило вылазку на востоке Дейр-эз-Зора и напало на гражданских.

ВС Турции: обстреляли укрепления курдских боевиков на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): ввели комендантский час в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Международная коалиция: направила колонну бронетехники на восток Хасаки.

Провинция Алеппо

На западе провинции Сирийская Арабская Армия провела ответный обстрел позиций «Хайят Тахрир аш-Шам». Утром правительственные войска нанесли удары по местам дислокации сил боевиков в районе населенных пунктов Кафр-Амма и Кафр-Таль, о чем сообщает источник в сети Twitter Not Woofers. Действия подразделений правительственных войск были спровоцированы ночными обстрелами со стороны террористов.

На север провинции артиллерия Турции обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) у деревень Маликия, Мараназ, Шеварга и аэропорта Менаг, как передает источник в сети Twitter Huseyin Bozan.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики, предположительно из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», совершили вылазку на востоке провинции в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) Как передает медиаресурс Halab Today, у поселка Аль-Кашкиа боевики открыли огонь по мирным жителям из автоматических винтовок. По предварительным данным, два человека получили ранения. Несмотря на регулярные рейды «Демократических сил Сирии», проводимых при поддержке международной коалиции, «спящие ячейки» продолжают подпольную деятельность в их зонах контроля.

Провинция Идлиб

Как передает корреспондент Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в административной столице провинции городе Идлиб была совершена неудачная попытка покушения на полевого командира «Бригады революционеров Серакиба», которая входит в состав «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», Мухаммада Абу Таррада. Группа неизвестных вооруженных людей попыталась похитить его рядом с его домом, но он сумел скрыться. После этого нападающие угнали автомобиль Абу Таррада. В покушении обвиняют сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам», которые стремятся установить контроль над всей оккупированной территорией «анклава».

Провинция Хасака

Международная коалиция во главе с США направила с севера Ирака конвой военной техники на военный аэродром Хараб аль-Джир на востоке Хасаки, о чем сообщает агентство SANA. Днем ранее ВС США перебросили 150 единиц техники и грузовиков материально-технического обеспечения из Иракского Курдистана к крупной военной базе на востоке Хасаки в Аш-Шаддади.

На территории подконтрольного SDF лагеря беженцев «Аль-Хол» был введен комендантский час, как передает Alk Habour. Медиаактивисты связывают введение новых ограничений на территории лагеря с ростом количества нападений и поджогов, совершенных женами и родственниками террористов. Напомним, что среди 70 тысяч беженцев в лагере проживает 11 тысяч вдов, детей и членов семей боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.