Шеф-повар Синицын назвал несколько простых рецептов блюд из гречки

Москва, 25 марта. Новости о распространении коронавируса заставили многих россиян пополнить запасы продуктов с длительным сроком хранения, в первую очередь круп. Ажиотаж спроса на гречку уже прошел, теперь «стратегические запасы» предстоит куда-то девать. Шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын подсказал несколько простых рецептов разных блюд из круп.

По его словам, чтобы закупленные продукты не оказались на помойке, можно разнообразить вкус различными маслами и приправами. Кроме того, возможны и более неожиданные варианты.

«Можно сделать гречневые котлеты с яйцом, затянуть их мукой, можно сделать смузи с добавлением гречневой муки. <…> Или сделать гречку с семенами укропа, тогда получится вкус в стиле русской кухни», — рассказал Синицын в интервью радио Sputnik.

Также повар порекомендовал самостоятельно сделать гречневую муку и использовать ее при приготовлении разнообразной выпечки.

«Если гречка не до конца просушена, нужно ее досушить: при температуре 60 градусов в духовке с приоткрытой дверцей. После можно использовать кофемолку или специальную электрическую мельницу», — пояснил эксперт.

Таким же образом муку можно сделать из риса и даже гороха.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах прекратился повышенный спрос на гречку и туалетную бумагу. Представители ритейлеров подтверждают, что дефицита продовольствия в стране нет, передавало Федеральное агентство новостей.