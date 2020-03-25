Защитник Бакшеева уличила во вранье адвоката историка-убийцы Соколова

Москва, 25 марта. Адвокат семьи Анастасии Ещенко, зверски убитой историком Олегом Соколовым, считает ложью и провокацией заявления о том, что родственники Ещенко требовали выплатить им 10 миллионов рублей. Заявление о денежной компенсации ранее сделал защитник Соколова Александр Почуев.

Адвокат родственников Ещенко Александра Бакшеева считает, что подобные заявления Почуева направлены на самопиар и персональное обогащение.

«Я могу предположить, что видео, которые выходят с Соколовым в эфирах, продаются за денежные средства. Я предполагаю, это способ заработка и попытка каким-то образом переложить ответственность на третьих лиц», — считает Бакшеева.

Защитник опровергла слухи о том, что семья убитой аспирантки требовала выплатить им компенсацию в размере 10 миллионов рублей. Бакшеева пояснила, откуда взялась данная сумма, передает «Ридус».

«Я единственный раз дала интервью «Фонтанке», где сказала, что с родителями вопрос гражданского иска поднимался. Меня спросили, какая сумма была бы приемлемая. Я сказала: не менее 10 миллионов», — пояснила адвокат.

Она подчеркнула, что тема компенсации не обсуждалась с родителями убитой. Она уличила во вранье адвоката Соколова, который вырвал фразу из контекста для того, чтобы создать информационный повод.

Напомним, что правоохранители задержали историка Олега Соколова 9 ноября в Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке останки своей аспирантки Анастасии Ещенко. Соколову было предъявлено обвинение в убийстве.