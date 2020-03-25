В Китае зарегистрировали первую смерть от хантавируса

Пекин, 25 марта. Первую смерть от хантавируса зарегистрировали в КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Жертвой вируса типа хантаан стал мужчина, который ехал в автобусе, перевозившем сотрудников пищевого предприятия из провинции Юньнань в Шаньдун. Инцидент произошел еще 23 марта. В автобусе находился медик, который выявил недомогание у пассажира и вызвал скорую помощь. Прибывшие специалисты установили, что у мужчины, а также еще двух пассажиров и одного из водителей повышена температура. Всех граждан с подозрительными симптомами госпитализировали.

Сначала медики думали, что пациенты заражены новым типом коронавируса, однако тесты дали отрицательные результаты. Через три часа после поступления в больницу один из госпитализированных скончался. Анализ выявил у него хантавирус. Как пишет Kp.ru со ссылкой на Global Times, врачи проверили на инфекцию всех пассажиров автобуса, и результат оказался отрицательным.

Известно, что основными переносчиками хантавируса являются грызуны, передает «Царьград». Кроме того, заразиться можно от укуса насекомоядной летучей мыши. Передача хантавируса от человека к человеку не характерна, однако подобные случаи были зарегистрированы в Южной Америке, сообщает Ura.ru.