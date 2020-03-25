Мишустин поручил увеличить число коек в больницах для лечения больных коронавирусом

Москва, 25 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить во всех регионах страны число коек в больницах для лечения людей, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. С таким заявлением глава кабмина выступил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», — сказал глава российского правительства.

Он потребовал от губернаторов отчитаться правительству о количестве коек в больницах до 27 марта.

Мишустин также напомнил, что региональные власти будут строго наказываться, если будут безответственно подходить к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. По его словам, власти регионов должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми оперативно организовать больничные места для больных.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 658 человек. В мире инфекция поразила свыше 400 тысяч человек, от коронавируса скончались более 18 тысяч человек.