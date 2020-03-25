Познер призвал не верящих в коронавирус россиян «задуматься, разобраться и понять»

Москва, 25 марта. Журналист Владимир Познер призвал россиян, которые не верят в коронавирус, лучше подумать, а не сомневаться. Соответствующее сообщение телеведущий опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram.

Он обратил внимание на то, что россияне всегда отличались подозрительностью ко всему, что говорит власть. Однако в случае с распространением коронавирусной инфекции следует «задуматься, разобраться и понять». Познер обратился с таким советом к тем гражданам России, которые считают информацию о COVID-2019 пропагандой.

«Коронавирус — это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар», — написал журналист.

Владимир Познер заметил, что называющие пандемию «фигней и пропагандой» жить не собираются в принципе.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Из симптомов — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Ранее сообщалось, что супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые являются ведущими политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», объявили об отказе вести программу совместно. По словам Скабеевой, на фоне распространения коронавирусной инфекции было принято решено с понедельника до особого распоряжения вести программу по отдельности.