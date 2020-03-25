Силы ПВО ЛНА сбили турецкий беспилотник к югу от Злитена

Злитен, 25 марта. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили турецкий беспилотник к югу от города Злитен. Об этом сообщается в аккаунте Facebook отдела военной информации ЛНА.

В социальных сетях были опубликованы фотографии сбитого турецкого БПЛА. Источники в Ливийской национальной армии сообщают, что беспилотник был оснащен ракетами для ударов по объектам в районе аль-Джуфра.

Отметим, Анкара регулярно поставляет беспилотники так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии контрабандными маршрутам, в нарушение эмбарго ООН. Ударные и разведывательные турецкие беспилотники при этом активно используются боевиками ПНС против армии Халифы Хафтара.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало расследование, где были отражены пути поставок в Триполи турецких БПЛА.

Кроме БПЛА Турция поставляет ПНС военный контингент. Солдат размещают в Мисурате и близ аэропорта «Митига»: совместно с бандформированиями ПНС турецкие интервенты устанавливают там ПВО, современные радиолокационные системы и артиллерию. Мисурата уже давно стала опорным пунктом для аккумуляции военных ресурсов, которые будут использованы для наступления на город аль-Джуфра и в целях продвижения в сторону Сирта.