Москва, 25 марта. Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 163 человека, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Таким образом, в стране инфекция выявлена у 658 человек.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве (120). Коронавирусная инфекция была выявлена у шести человек в Московской области и Крыму, у четырех — в Псковской области и Краснодарском крае, у трех — в Якутии и Оренбургской области, у двух — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае. По одному случаю было зарегистрировано в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае.

Новые инфицированные в последние 14 дней находились в странах с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом, все они госпитализированы и помещены в специальные боксы. Контактировавших с зараженными отправят на обследование.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 400 тысяч человек.

Китай считает, что к созданию нового типа коронавируса приложили руку США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.