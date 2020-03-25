Бредихин: США признали провальность политики информационной войны против России

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого объяснил собеседнику, что хоть в целом он и не возражает против увеличения Эр-Риядом темпов добычи нефти, однако цена на «черное золото» не должна упасть до таких значений, которые оказались бы критическими для американского нефтяного бизнеса. Таким образом Соединенные Штаты признали провальность политики информационной войны против России, которая велась с целью демонстрации собственной силы, заявил в интервью Федеральному агентству новостей координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

«Теперь же явно наблюдается отход от подобного рода действий и возвращение нас всех к переговорному процессу, — считает собеседник ФАН. — Очевидно, что и саудиты, и Трамп заинтересованы в том, чтобы цена на нефть не скатывалась так низко, как она делает это сейчас. Тем временем мы знаем, что между США и Саудовской Аравией есть очень тесная и мощная связь! По всем признакам видно: прошедшие переговоры свидетельствуют, что его участники думают уже не о том, как навредить России, а как выйти из сложного экономического положения, в которое они загнали сами себя, пытаясь «наказать» РФ».

По словам политолога, у всех великих держав есть понимание того факта, что нефть — это очень ценный продукт, цена на который должна быть хорошей. Им уже не до информационной войны с Россией. Так что разговор Дональда Трампа и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда должен стать предвестием к большим переговорам между лидерами Российской Федерации, Китая и США, по итогам которых вполне можно ожидать формирования условного ОПЕК 2.0, в силах которого будет установить уровень цен на «черное золото» в районе 60–65 долларов за баррель.