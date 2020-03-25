Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд жителей за пределы региона

Красноярск, 25 марта. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований (за исключением неотложных случаев) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Красноярского края провел видеоселектор с председателями районов региона, посвященный мерам по предупреждению распространения вируса в крае.

«Основные поручения губернатора: принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы красноярского правительства.

В поручениях также говорится о самоизоляции пожилых людей, жителей с хроническими заболеваниями, мерах поддержки предпринимателей, переводе на удаленку сотрудников, исключении домыслов и слухов, отметили «Известия».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции, первые случаи заражения которой были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, пандемией.

По последним данным, по всему миру заразились новым типом коронавируса свыше 424 тысяч человек, более 109 тысяч человек выздоровели. Число скончавшихся от вируса приближается к 19 тысячам, напомнил телеканал «360».

Китай считает, что к созданию нового типа коронавируса причастны США. Многие эксперты, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.