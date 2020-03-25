ЦИК сообщил о досрочном голосовании в труднодоступных районах России

Москва, 25 марта. Голосование по поправкам в конституцию в труднодоступных районах страны начнется с 1 апреля. Об этом сообщил ЦИК России.

Ранее комиссия утвердила порядок проведения общероссийского голосования по изменениям основного закона страны.

«Избирательная комиссия субъекта РФ вправе разрешить провести голосование отдельных групп участников голосования, <…>, которые находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено», — говорится в тексте документа.

В ЦИК также пояснили, что речь идет о сотрудниках полярных станций и жителях труднодоступных и отдаленных местностей.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дата утверждена президентом России.