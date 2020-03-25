Пещерный храм разделил воронежцев: у «Дивногорья» изымает памятник местная епархия

Воронежскую область всколыхнули возмущения местных жителей и историков со всей страны. В начале марта выяснилось, что известный в области храм в честь сицилийской иконы Божией Матери (далее пещерный комплекс в Больших Дивах), являющийся экспонатом музея-заповедника «Дивногорье», потребовала вернуть под свое крыло Воронежская епархия. Изъятие данного объекта, по мнению активистов-противников, приведет к обескровливанию музея, уничтожению его структуры вплоть до закрытия, а также остановит включение пещерного комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (единственного объекта в Воронежской области). О вопросах истории, исторической принадлежности места и возможных потерях для региона — в материале Федерального агентства новостей.

«Все было сделано кабинетно»

Архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» — музей под открытым небом, располагающий значительными историко-культурными и природными ресурсами, был создан в 1991 году. В этом же году пещерный комплекс в Больших Дивах был передан в ведение музея-заповедника. Как объект собственности он был оформлен только в конце 2018 года, взят в собственность Воронежской области. О позиции Воронежской епархии по передаче в их введение памятника сотрудники узнали после оформления в собственность, когда согласовывали реставрационные работы. Сообщение в феврале 2020 из дирекции земельных и имущественных отношений региона застало врасплох.

«Если открыть публичную кадастровую карту, то там уже выделен отдельный объект недвижимости. Уже были проведены кадастровые работы по выделению этого объекта», — отметил Александр Никитин председатель воронежского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (далее ВООПИиК).

Согласно справочной информации из Росреестра, кадастровые работы были выполнены еще в ноябре 2018 года, о чем не были оповещены ни собственники, ни сотрудники музея-заповедника.

О находке активисты сообщили в марте 2020, и общественное мнение не заставило себя ждать. Кто-то заступился за сотрудников «Дивногорья», кто-то — выступил с критикой. Созданная в марте петиция на одном из порталов в Сети уже набрала порядка пяти тысяч подписей в поддержку отмены передачи пещерного комплекса в Больших Дивах Воронежской епархии.

Музей-заповедник «Дивногорье» после передачи потеряет практически 80% доходов — порядка шести миллионов рублей.

Территория музея-заповедника всегда открыта. Люди из Воронежа на электричке приезжают туда и свободно гуляют.

«За билет входной плата не берется. Единственное, чтобы попасть в пещерный комплекс, потребуется оплатить экскурсию. Делается это не из-за жадности музейщиков, а ради безопасности. Это и есть доход музея-заповедника. Кто финансирует потери музея, никто не говорит. От этого напрямую зависит штат музея, а также функции, на него возложенные», — рассказал Никитин.

Ключевой момент, который беспокоит всех, — это отсутствие комиссии, необходимой при осуществлении передачи имущества религиозного назначения религиозным организациям. В соответствии со статьей 9 федерального закона от 30 ноября 2010 г. №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» в целях урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций, создаются комиссии с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также специалистов, в том числе специалистов в области религиоведения, культурологии, права. Естественно, сообщения о создании подобного органа как сотрудники музея, так и активисты не встретили по сей день.

«Если, например, передача все же состоится, то необходимо будет подписать соглашение о сотрудничестве, где будут прописаны меры по сохранению объекта, четко обозначена зона, куда смогут заходить сотрудники музея-заповедника, а также график работы. В данном случае о сотрудничестве речь не идет. Все было сделано кабинетно», — резюмировал Александр Никитин.

По его словам, пещерный комплекс в Больших Дивах — естественный природный объект, нерукотворное сооружение. В нем музейными сотрудниками поддерживается определенная температура и влажность — там свой микроклимат. Массовые церковные службы, по мнению специалиста, там невозможны, потому что возникнет нехватка кислорода в пещерном храме.

«Предположим, я приезжаю туда с туристической группой. А по случаю какого-то праздника задержалась служба или длинная проповедь проводится. И вот я со своей группой буду ждать, пока храм освободится. Возможны различные мелочи, которые будут накапливаться и негативно сказываться на общей ситуации», — привел пример возможных будущих неурядиц собеседник.

В 2020 году сотрудниками музея-заповедника «Дивногорье» велась планомерная работа по включению объекта в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При благоприятных условиях уже через два года номинационное досье пещерного комплекса в больших Дивах должно быть представлено для включения в окончательный список. Общественность считает, что передача пещерного комплекса не только остановит этот процесс, но и поставит точку в существовании музея-заповедника, полюбившегося туристам.

Депутат Государственной думы, президент российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) Александр Шолохов предложил найти компромиссное решение в данном вопросе. От лица ИКОМ России было отправлено письмо на имя губернатора Воронежской области Александра Гусева. В нем была выражена обеспокоенность музейного сообщества принятым решением.

Объект культурного наследия в Больших Дивах является весьма сложным памятником, требующим особого внимания со стороны реставраторов, климатологов, геологов и иных специалистов. В случае изменения статуса сохранность данного памятника будет в опасности. По мнению Шолохова, это повлияет на выдвижение в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музейное сообщество уверено, что в силу особенностей сооружения пещерного комплекса богослужения не смогут проводиться на регулярной основе. Передача Воронежской епархии может нарушить ход обширной научной работы специалистов музея, за которые директор музея была удостоена премии президента Российской Федерации.

ИКОМ видит оптимальный выход из ситуации: передачу Церкви сицилийской иконы Божьей Матери в оперативное управление музею-заповеднику с последующим подписанием соглашения о совместном использовании, опираясь на уже известные примеры и опыт такого сотрудничества в нашей стране.

«Это большая потеря для Воронежской области»

23 марта прошла встреча сотрудников музея-заповедника «Дивногорье» и Воронежской епархии. На ней обсудили принципиальные вопросы передачи объекта-памятника и цели священнослужителей. Музейным работникам было озвучено, что пещерный комплекс в Больших Дивах должен перейти во владение Воронежской епархии, а главная цель — совершение богослужений. Стоит отметить, что, по словам сотрудников музея-заповедника, в пещерном комплексе не запрещено проведение богослужений. Мы пообщались с исполняющим обязанности директора музея-заповедника «Дивногорье» Софьей Кондратьевой.

«Если изучить историю вопроса, то богослужение в этом пещерном комплексе никогда не запрещалось. Проводить службу в нем при необходимости Дивногорский монастырь может в любое время. Единственное, для того, чтобы сохранять пещерный комплекс в надлежащем состоянии, важно количество посетителей, которые во время службы находятся единовременно», — отметила собеседница ФАН.

Для музея-заповедника этот объект — центральный. Пещерный комплекс, благодаря которому знают о «Дивногорье», узнаваем далеко за пределами Воронежской области. Сотрудники опасаются, что, когда он перейдет в состав Воронежской епархии, то перестанет быть объектом светского туризма и станет менее популярным, являясь объектом паломнического туризма.

«У нас опасения вызывает прежде всего то, что мы не сможем в должном объеме вести экскурсионную работу и принимать то количество посетителей, которые принимали ранее», — рассказала Софья.

По ее словам, вызывают интерес вопросы эксплуатации инфраструктуры комплекса, потому что неизвестно кто и как за это будет платить. При этом дальнейшая работа по включению пещерного комплекса в список ЮНЕСКО будет прекращена.

«Это большая потеря для Воронежской области. На сегодняшний момент «Дивногорье» — единственный объект, готовый для подачи в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка уже готова. Мы получили одобрение ИКОМ (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. — Прим. ФАН). При этом если что-то меняется, то продолжать дальнейшую работу будет невозможно», — заключила Кондратьева.

Вопрос добрососедства как никогда актуален. Сотрудники музей-заповедника проводят массовые мероприятия, популяризируют памятники хазарского каганата, археологии от древнейших времен. В этом году запланирован фестиваль реконструкторов. При этом вся культурная деятельность, проходящая на территории музей-заповедника, может противоречить нормам монастыря и в дальнейшем просто прекращена.

Не менее важным является сохранность объекта культурного наследия. Несмотря на обещания Воронежской епархии, музейные сотрудники уверяют, что ничего не могут гарантировать. За многолетние исследования специалисты музея-заповедника выработали рекомендации для использования всех пещерных комплексов, которые есть на территории области. Причем, как отмечает Софья Кондратьева, претендуют священнослужители не на пещерные комплексы в области, которые находятся в разрухе, а на отреставрированный музей-заповедником объект.

«Драйвером продвижения территории объекта культурного наследия является именно музей-заповедник «Дивногорье». Когда музей-заповедник лишается своего главного объекта и его существование ставится под вопрос, то кто тогда будет заниматься пещерным комплексом?» — задалась вопросом собеседница.

Вопрос целесообразности работы музея-заповедника, 80% посетителей которого приезжают именно с целью увидеть пещерный комплекс в Больших Дивах, остается актуальным. По словам Кондратьевой, содержание большой территории и штата будет невыгодно департаменту культуры Воронежской области. Потеряв часть туристов, штат будет сокращаться, а должный контроль за территорией будет сложно обеспечить.

«Безусловно, можно проводить экскурсии по нашим петрофитным степям, экскурсии, связанные с памятниками археологии, можно заниматься научной деятельностью. Кроме того, у нас на территории есть Селявнинский пещерный комплекс с храмом невероятной сохранности. Можно его восстановить и водить экскурсии туда. Но однозначно: после его восстановления и ввода в туристический оборот точно так же Воронежская епархия заявит и на него свои права», — резюмировала она.

Пострадают от смены владельца пещерного комплекса не только сотрудники музея-заповедника. Под ударом малый бизнес: находящиеся рядом частные гостиницы, сувенирные лавки, торговцы на территории, а также инфраструктурные объекты, созданные силами «Дивногорья».

«В нашу поддержку выступили историки Воронежской области — написали открытое письмо губернатору. Мне звонили многие директора музеев, в том числе и из Владивостока. Общественное мнение разное. Из тех, кто пишет мне, есть в том числе верующие люди, которые ходят в церковь. Надо просто понять, что это не борьба против РПЦ. Это защита интересов музея-заповедника и несогласие с одним конкретным решением, — поделилась Софья.

Как отмечают местные жители, в 500 метрах от пещерного комплекса в Больших Дивах уже ведется строительство наземной церкви. На небольшой территории, где проживают около двух сотен человек, будет находится уже два места для богослужений.

Конструктивное взаимодействие

Воронежская епархия не осталась в стороне и прокомментировала передачу пещерного комплекса под крыло церкви, ответив на официальный запрос Федерального агентства новостей. Свою позицию обозначил наместник Свято-Успенского Дивногорского монастыря игумен Алексий.

По его словам, пещерный храм в честь сицилийской иконы Божией Матери был сооружен и благоукрашен монахами Свято-Успенского Дивногорского монастыря с целью совершения богослужений и изначально являлся неотъемлемой частью обители. С 2017 года на основании федерального закона №327-ФЗ между Воронежской епархией и правительством Воронежской области ведутся переговоры о возвращении указанного объекта религиозного назначения изначальному собственнику — Свято-Успенскому Дивногорскому монастырю. В настоящее время пещерный храм находится в региональной собственности.

«По возвращении пещерного храма дивногорской обители монастырь будет выполнять все предписанные охранным обязательством необходимые мероприятия по сохранению данного объекта религиозного назначения. В пещерном храме планируется совершение регулярных богослужений согласно церковного устава, что соответствует его первоначальному предназначению», — заявил игумен Алексий.

Как заверяет Воронежская епархия, храм будет открыт для свободного посещения богомольцами, паломниками и туристическими группами на безвозмездной основе.

«Свято-Успенский Дивногорский монастырь имеет многолетний опыт доброжелательного сотрудничества с музеем-заповедником «Дивногорье» и готов к продолжению конструктивного взаимодействия в дальнейшем, — заключил священнослужитель.

Официальную позицию нынешнего владельца пещерного комплекса ни губернатор, ни департамент культуры Воронежской области еще не озвучили. Федеральное агентство новостей отправило официальный запрос в аппарат губернатора. На момент публикации ответа не последовало. Но по словам и.о. директора музея-заповедника Софьи Кондратьевой, в личном разговоре представитель департамента культуры озвучил, что считает передачу пещерного комплекса нецелесообразной, но там ждут юридического подтверждения.

Удастся ли добиться компромиссного решения по данному вопросу музею-заповеднику «Дивногорье» и Воронежской епархии — покажет время. Логичным кажется подписание соглашения о совместном использовании.

На данный момент, несмотря на попытки общественности и руководства музея, позиция священнослужителей остается непреклонной.