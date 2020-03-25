Шойгу сообщил о двукратном повышении боевого потенциала ВС РФ с 2012 года

Москва, 25 марта. Вооруженные силы (ВС) РФ сохраняют стратегический паритет с армиями НАТО благодаря боевому потенциалу, выросшему в два раза с 2012 года. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.
Он также сообщил, что уже закончена модернизация военных предприятий, необходимая для серийного производства межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», — отметил Шойгу.