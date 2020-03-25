Шойгу сообщил о двукратном повышении боевого потенциала ВС РФ с 2012 года

Москва, 25 марта. Вооруженные силы (ВС) РФ сохраняют стратегический паритет с армиями НАТО благодаря боевому потенциалу, выросшему в два раза с 2012 года. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.

Он также сообщил, что уже закончена модернизация военных предприятий, необходимая для серийного производства межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».