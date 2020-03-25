Ученые создали тест, выявляющий коронавирус за пять минут

Сингапур, 25 марта. Сотрудники сингапурского Агентства по науке, технологиям и исследованиям создали экспресс-тест на коронавирус, который может выявить инфекцию за пять минут. Об этом пишет издание The Straits Times.

«Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца», — рассказала руководитель лаборатории профессор Джеки Ин.

По ее словам, после получения разрешения экспресс-тест поступит почти во все больницы и поликлиники, передает телеканал «360». Также профессор сообщила, что тест уже удачно прошел клинические испытания в одной из государственных больниц Сингапура.

Джеки Ин пояснила, что сейчас для выявления коронавируса применяют метод ПЦР, однако данный анализ использует изменение температур, поэтому на него уходит три часа и более. Новый же тест позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия, пишет «Вечерняя Москва».

Первые случаи инфицирования новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, напоминает НСН.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.