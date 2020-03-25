Путин принял необходимые меры после слов Матвиенко о дефиците масок

Москва, 25 марта. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко проинформировала президента РФ Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом. Глава государства уже принял необходимые меры, сообщила Матвиенко.

«Хочу вас проинформировать, что еще после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации. Он уже принял решение о необходимых мерах», — сказала чиновник.

На сегодняшний день у 495 человек в России выявлена коронавирусная инфекция. В стране не было зафиксировано ни одного летального исхода, вызванного инфекцией.

Российские власти предприняли ряд мер для предотвращения распространения инфекции. В частности, под запретом оказались массовые мероприятия, отменены концерты, спортивные события, постановки в театрах. Более того, Москва ограничила авиасообщение со многими странами мира на фоне коронавируса.

По последним данным, по всему миру заразились новым типом коронавируса свыше 424 тысяч человек, более 109 тысяч человек выздоровели. Число скончавшихся от вируса приближается к 19 тысячам.

Китай обвинил в создании инфекции США. Многие эксперты, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.