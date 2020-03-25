Автодилеры попросили правительство поддержать отрасль из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к правительству с просьбой поддержать отрасль на фоне падения спроса на автомобили из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо было направлено председателю кабинета министров Михаилу Мишустину.

В РОАД заявили, что ухудшение экономической ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции ведет к существенному спаду на автомобильном рынке, передает газета «Ведомости» со ссылкой на текст письма ассоциации.

В письме отмечается, что ухудшатся показатели продаж и в сегменте новых и подержанных машин, и в сегменте сервисных услуг и запасных частей. Автодилеры попросили российское правительство об освобождении от социальных выплат и отсрочке по уплате НДС. Также они предложили ввести каникулы по налогам на имущество и землю.

По словам вице-президента РОАД Сергея Киселева, в случае отсутствия мер по поддержке отрасль потеряет от 10 млрд до 20 млрд рублей. Могут закрыться до 30% дилерских центров, добавил он.

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