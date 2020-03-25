Доктор Мясников рассказал о вероятности передачи коронавируса от матери к ребенку

Москва, 25 марта. Коронавирус не передается от матери к ребенку во время родов. Беременным женщинам не стоит опасаться того, что опасная инфекция навредит здоровью их будущего малыша. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее в Греции заразившаяся коронавирусом женщина родила абсолютно здорового малыша. Этот случай не является исключением из правил. Мясников считает, что китайская инфекция не опасна для новорожденных.

«Уже есть наблюдение за 39 беременными женщинами и молодыми мамами», — рассказал Мясников.

Он добавил, что после родов вирус не передался от матери к новорожденным, передает «Слово и Дело».

Напомним, что опасная инфекция распространилась из китайского города Уханя в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Хуже всего обстоят дела в странах Евросоюза. Так, в Италии официально зафиксировано 69 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6820 человек погибли.

Для предотвращения распространения коронавируса в крупнейших городах России введены специальные ограничительные меры. Власти Москвы и Петербурга запретили проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек единовременно.

Роспотребнадзор советует россиянам регулярно мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест и носить медицинскую маску для защиты органов дыхания. Кроме того, специалисты рекомендуют использовать только бутилированную воду.