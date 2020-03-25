Сенатор Журавлев опроверг сообщения о рекомендации ЦБ ограничить выдачу наличных денег

Москва, 25 марта. Центробанк, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты, выпустил рекомендации по дезинфекции и хранению наличных денег, а не об ограничении их использования. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в ходе пленарного заседания палаты, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Многие СМИ вчерашние рекомендации Центрального банка по мерам дезинфекции при работе с наличными деньгами интерпретировали чуть ли не как ограничения их использования. Еще раз обращу внимание: это совершенно не соответствует действительности. Меры касаются только дезинфекции и правил хранения денег и документов», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что по поручению спикера палаты Валентины Матвиенко Совет Федерации связался с Центробанком для получения соответствующих разъяснений

«Прошу коллег, в том числе СМИ: не надо нагнетать обстановку, а внимательно читать документы и проводить разъяснительную работу», — добавил Журавлев.

Ранее регулятор опубликовал рекомендации банкам по дезинфекции банкоматов и наличных денег. в связи с пандемией Центральный банк также рекомендует при работе с клиентами напоминать им о приоритете именно безналичной формы оплаты товаров и услуг — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.