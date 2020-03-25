Влюбленная пара истязала и насиловала свою знакомую в Омске

Омск, 25 марта. Влюбленная пара избила и изнасиловала свою знакомую во время застолья в Омске. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По имеющимся данным, влюбленная пара распивала алкогольные напитки со своей 41-летней знакомой из Иркутской области. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в жестокое преступление. Пара начала всячески издеваться над гостьей, они совершали действия сексуального характера над женщиной, а также били ее. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и перелом руки, передают «Народные новости».

Полицейские задержали 30-летнюю жительницу Омска и ее 32-летнего возлюбленного. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент они находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.