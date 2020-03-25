В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина

Москва, 25 марта. Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса внесен в Госдуму. Об этом сообщили в комитете по законодательству и госстроительству нижней палаты парламента.

Отмечается, что поправки внесены главой профильного комитета Госдумы Павлом Крашенинниковым и спикером парламента Вячеславом Володиным.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе комитета.

Ожидается, что парламент приступит к рассмотрению законопроекта 31 марта.

Ранее замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал о планах ужесточения законодательства в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Партия предлагала распространить статьи УК о нарушении санитарно-эпидемиологических норм распространить на нарушителей карантина.

Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заведении 31 марта.