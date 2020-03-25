ЦБ рекомендовал банкам предоставить ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом

Москва, 25 марта. Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям предоставить ипотечные каникулы, а также реструктурировать займы тех клиентов, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении регулятора.

Реструктурировать долг ипотечного заемщика предлагается, даже если он уже пользовался ипотечными каникулами. При этом в ЦБ призвали кредитные организации связываться с заразившимися клиентами по телефону, а граждан — приносить необходимые документы в отделение уже после выздоровления.

Также банкам рекомендовали идти навстречу даже заемщикам, которые сначала вылечились, а уже затем решили рестуруктурировать долг. Помимо этого, заразившимся клиентам не стоит начислять пени, неустойки и штрафы. Кроме того, Центробанк призвал до 30 сентября текущего года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если речь идет о единственном жилье заболевшего заемщика (или заемщика, который проживает с заразившимся членом семьи).

Отдельно ЦБ РФ попросил страховые компании отсрочить регулярные платежи для клиентов с коронавирусом, а также не штрафовать страхователей за не предоставленные вовремя документы. В Центробанке подчеркнули, что все рекомендации касаются только клиентов, диагноз которых подтвержден официально.

Ранее Банк России дал кредитным организациям рекомендации по обращению с наличными деньгами. Регулятор призвал ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией приема.