Новорожденную девочку из Индии назвали в честь коронавируса

Москва, 25 марта. В Индии семейная пара назвала новорожденную дочь в честь коронавируса. Девочка будет носить имя — Корона. Об этом сообщает Dessan Herald.

С журналистами индийского издания пообщался дядя ребенка. По словам мужчины, новая китайская инфекция является опасной, но вспышка вируса сплотила общество и подтолкнула людей к формированию здоровых привычек. Он уверен, что все будет хорошо, если оставить панику, придерживаться советов врачей и властей.

Он заявил, что новорожденная девочка станет символом единства людей в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что малышка появилась на свет за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта в штате Уттар Прадеш. Корона абсолютно здорова и в данный момент готовится покинуть медицинское учреждение вместе с мамой.

Ранее ФАН сообщал, что а фоне вспышки новой коронавирусной инфекции почти 400 россиян отправились из Индии на родину специальным рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Один из российских туристов Михаил рассказал, что находился в Джайпуре, откуда было невозможно уехать, так как заблокированы дороги. Выбраться оттуда, по словам мужчины, удалось «только благодаря индийским друзьям».

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.