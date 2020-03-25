Второй случай заражения COVID-19 на Ставрополье связан с инфекционистом Санниковой

Ставрополь, 25 марта. Власти Ставрополья подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram.

По данным властей, заболевшим является человек из окружения бывшего главного инфекциониста края Ирины Санниковой, которая скрыла свою поездку в Испанию.

«Из 11 человек, у которых были подозрения на заражение, пришло 10 результатов анализов. Из них коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 человека, 9 человек точно не больны коронавирусом», — пояснил Владимиров.

Сейчас медики ожидают результатов еще одного теста.

«На сегодня официальное число заболевших в Ставропольском крае — 2 человека, с учетом первой пациентки, о которой уже сообщалось», — отметил губернатор Ставрополья.

По его словам, врачи проверяют еще одного человека, близкого к первой зараженной. Всего под наблюдением медиков находится 293 человека, у них COVID-19 не выявлен.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ирины Санниковой за нарушение карантина. Медик скрыла факт поездки в Испанию и вместо двухнедельного карантина продолжала ходить на работу и преподавать в медицинском вузе. Позднее у женщины был выявлен коронавирус. Сама Санникова признала свою вину в нарушении режима самоизоляции, предписанных ВОЗ и Роспотребнадзором, сообщало Федеральное агентство новостей.