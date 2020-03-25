Почти 400 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота»

Москва, 25 марта. Более 380 россиян, которые решили вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции, в среду отправились на родину специальным рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Информация об организации вылета появилась на сайте посольства РФ в понедельник. На рейс были приглашены пассажиры, у которых были авиабилеты на 23–31 марта. Россияне начали собираться у аэропорта с вечера вторника. Об этом пишет РИА Новости.

Один из российских туристов Михаил рассказал, что находится в Джайпуре, откуда было невозможно уехать, так как заблокированы дороги. Выбраться оттуда, по словам мужчины, удалось «только благодаря индийским друзьям». Он подчеркнул, что увидел сообщение об организации спецрейса на официальном сайте посольства и на странице в социальной сети Facebook.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Власти стран, где зафиксированы случаи заболевания, делают все возможное для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются границы для туристов, вводятся режим ЧС и карантин. В России принят ряд мер для борьбы с COVID-2019. В частности, страна ограничила авиасообщение с рядом стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Также закрыты границы для иностранных туристов. Крупнейшие компании в России переводят сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее сообщалось, что санатории в России могут переоборудовать в центры изоляции и лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение Роспотребнадзор получил от заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.