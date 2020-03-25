В Госдуме предложили освободить самозанятых от налогов из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил освободить самозанятых от уплаты налогов в связи с распространением нового типа коронавируса. Соответствующее письмо парламентарий направил министру финансов России Антону Силуанову.

Чернышов отметил, что самозанятые, в отличие от трудящихся по найму, не имеют оплачиваемых отпусков и больничных, а также не получают компенсаций в связи с приостановкой деятельности. По словам депутата, доходы самозанятых могли значительно сократиться из-за эпидемии, однако они по-прежнему вынуждены платить 4–6% от своего заработка. В связи с этой ситуацией Чернышов считает возможным отменить налоги для самозанятых до окончания пандемии, передает «Царьград».

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, <…> могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», — приводит выдержку из письма парламентария RT.

Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать займы, предоставленные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым. Кроме того, в ЦБ предложили предоставить кредитные каникулы предпринимателям, пострадавшим от распространения коронавируса, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, первые случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.