Автоэксперт Бахарев дал советы по выбору масла для обкатки новой машины

Москва, 25 марта. При подборе моторного масла для нового автомобиля необходимо опираться на рекомендации производителя. Автоэксперт и шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев дал несколько советов автовладельцам, которые хотят сохранить свою машину в хорошем техническом состоянии.

Бахарев отметил, что если речь идет о новом автомобиле, то производители советуют подбирать те моторные масла, которые позволят сделать комфортным период обкатки транспортного средства.

«Если мы говорим об эксплуатации совсем новых автомобилей, безусловно, стоит следовать указаниям завода-изготовителя как по вязкости масла, так и по его производителю», — заверяет Бахарев.

По его словам, производители делают всю работу за нас, они тщательно тестируют масла на разных типах двигателей и подбирают самые оптимальные варианты для каждой модели автомобиля. Бахарев обратил внимание на то, что у моторного масла имеется ряд характеристик, которые следует детально изучить, передает «НьюИнформ».

«Хочется отметить несколько основных рабочих характеристик — это вязкость масла в холодном состоянии и вязкость масла в горячем состоянии. Если использовать очень слабовязкое масло, можно получить ситуацию, когда из-под сальников, перекрывающих путь масла наружу, будет течь», — рассказал автоэксперт.

От отметил, что использование чересчур вязкого масла может привести к изменению динамических характеристик и повышению давления в масляной системе, что также не приведет ни к чему хорошему. Бахарев уверен, что при покупке масла для нового авто лучше всего пользоваться рекомендациями производителя.