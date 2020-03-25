Шойгу создает «мощный авиационный кулак» с истребителями Су-57

Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу обнародовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец убежден, что это «выбьет гнилые зубы» западной пропаганде, которая пытается найти недостатки в самолете.

Пилоты ВКС РФ полностью освоили новейшие самолеты, в том числе научились управлять истребителями на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей, заявили в Минобороны. На кадрах показаны отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, а также полеты на малых и предельно малых высотах. Кроме того, пилоты продемонстрировали выполнение элементов ближнего воздушного боя.

Виктор Баранец уверен, что это очень позитивный сигнал. Он рассказал, как усилятся ВКС после получения новейших самолетов.

«Такой огромный отряд современных истребителей пополнит наши Воздушно-космические силы. Это будет достаточно мощный авиационный кулак наших ВКС. Сегодня можно осторожно говорить, что наши ВКС находятся на пороге серьезных изменений и они станут сильнее. Нам сейчас необходимо подготовить в высшей степени профессиональный отряд летчиков, которые могли бы мастерски владеть этой машиной. Министерство обороны и Генштаб все это продумали», — заявил Баранец в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом собеседник ФАН отмечает, что на Западе «ритуально ехидничают» над нашим самолетом, постоянно выискивая какие-то его недостатки.

«Появление этой новости очень серьезно выбьет гнилые зубы западной пропаганде. Сейчас идут жесточайшие схватки на международном рынке авиационных вооружений. Запускаются потоки лживой информации для того, чтобы унизить наш новейший самолет. Эта новость показывает, что Россия не врет, разрабатывая новейший самолет. Это самое лучшее доказательство для тех брехунов, которые чрезвычайно ревниво относятся к тому, что Россия вырывается на передовые авиационные рубежи», — сообщил он.

Кроме того, Баранец считает, что Су-57 станет серьезным конкурентом западным аналогам.

«У этого самолета будут серьезные экспортные перспективы, потому что к нему присматриваются очень многие страны. Россия по части экспорта авиационной техники находится на первом месте. Су-57 — это номер один авиационного кластера нашей оборонки», — уверен эксперт.

Напомним, Су-57 — истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности.