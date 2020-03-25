Коронавирус — последние новости в России и в мире на утро 25 марта

Ситуация с пандемией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, продолжает оставаться сложной. ВОЗ отмечает увеличение скорости распространения заболевания, в Москве больным с легкой формой разрешат лечиться дома, в Петербурге поликлиники и частные медицинские центры прекращают плановый прием. Подробнее — в утреннем обзоре Федерального агентства новостей.
Коронавирус/2019-nCoV/COVID-2019. Главное на утро среды, 25 марта
По данным ВОЗ, всего в мире заражены 417966 человек, прирост за сутки — 36467 заболевших.
Умерло 18615 человек, из них за последние сутки — 2058.
Излечилось 107705 человек, суточный прирост — 5911 вылечившихся.
Общее число зараженных/умерших по странам с самыми высокими показателями
Китай: 81171/3277
Италия: 69176/6820
США: 53205/687
Испания: 39885/2808
Германия: 32896/157
Иран: 24811/1934
Франция: 22304/1100
Ситуация в России по состоянию на 24 марта
Зараженных — 495, прирост за сутки — 57, выздоровело — 22. Смертельных случаев не зафиксировано.
Ситуация в Москве
В Москве — 290 случаев заражения.
Данные по больнице №40 от главного врача Дениса Проценко на утро среды, 25 марта.
— За сутки поступило 23 пациента, выписано 54. На лечении 380, из них:
— с диагнозом пневмония — 147;
— коронавирус подтвержден у 104-х пациентов;
— в реанимации — десять человек (на ИВЛ один, анализ на COVID отрицательный).
В Москве ставится вопрос о разрешении лечения на дому в условиях изоляции тех, у кого заболевание протекает в легкой форме и нет дополнительных факторов риска (к таковым относятся пожилой возраст, сопутствующие заболевания, беременность и т. д.)
Что еще произошло
Президент России Владимир Путин посетил больницу №40 в Коммунарке (Москва), куда доставляют зараженных коронавирусом.
Олимпиада-2020 перенесена на 2021 год, подробности будут обнародованы позже. Летние Олимпийские игры должны были стартовать в Токио 24 июня 2020 года.
У канцлера Германии Ангелы Меркель коронавирус не выявлен.
Российский певец Лев Лещенко и его супруга помещены в больницу №40 с подозрением на коронавирус, они недавно вернулись из заграничной поездки.
В России закрывают кинотеатры и ночные клубы, в ресторанах вводят запрет на курение кальянов.
По состоянию на семь утра 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях.
Ситуация в Петербурге
В инфекционной клинической больнице им. С.П. Боткина проходят лечение от коронавирусной инфекции 19 пациентов, их состояние удовлетворительное. С начала пандемии в Петербурге подтвержден 21 случай заболевания COVID-19. Два человека выписаны.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым вводятся дополнительные меры по противодействию распространению инфекции в городе.
До 12 апреля в Петербурге закрыты школы и средние профессиональные учебные заведения, а также кружки и секции. Все среднее образование переводится на дистанционный режим. В детских садах сохраняется режим свободного посещения.
В связи с карантином закрываются общедоступные спортивные учреждения и центры, а также аквапарки. До конца апреля в торгово-развлекательных центрах запрещено проводить досуговые мероприятия, вводятся ограничения для общепита.
Постановлением главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой до 30 апреля вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов и плановое посещение поликлиник, временно приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.