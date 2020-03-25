Коронавирус — последние новости в России и в мире на утро 25 марта

Ситуация с пандемией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, продолжает оставаться сложной. ВОЗ отмечает увеличение скорости распространения заболевания, в Москве больным с легкой формой разрешат лечиться дома, в Петербурге поликлиники и частные медицинские центры прекращают плановый прием. Подробнее — в утреннем обзоре Федерального агентства новостей.

Коронавирус/2019-nCoV/COVID-2019. Главное на утро среды, 25 марта

По данным ВОЗ, всего в мире заражены 417966 человек, прирост за сутки — 36467 заболевших. Умерло 18615 человек, из них за последние сутки — 2058. Излечилось 107705 человек, суточный прирост — 5911 вылечившихся.

Общее число зараженных/умерших по странам с самыми высокими показателями

Ситуация в России по состоянию на 24 марта

Зараженных — 495, прирост за сутки — 57, выздоровело — 22. Смертельных случаев не зафиксировано.

Ситуация в Москве

В Москве — 290 случаев заражения.

Данные по больнице №40 от главного врача Дениса Проценко на утро среды, 25 марта.

— За сутки поступило 23 пациента, выписано 54. На лечении 380, из них: — с диагнозом пневмония — 147; — коронавирус подтвержден у 104-х пациентов; — в реанимации — десять человек (на ИВЛ один, анализ на COVID отрицательный).

В Москве ставится вопрос о разрешении лечения на дому в условиях изоляции тех, у кого заболевание протекает в легкой форме и нет дополнительных факторов риска (к таковым относятся пожилой возраст, сопутствующие заболевания, беременность и т. д.)

Что еще произошло

Президент России Владимир Путин посетил больницу №40 в Коммунарке (Москва), куда доставляют зараженных коронавирусом.

Олимпиада-2020 перенесена на 2021 год, подробности будут обнародованы позже. Летние Олимпийские игры должны были стартовать в Токио 24 июня 2020 года.

У канцлера Германии Ангелы Меркель коронавирус не выявлен.

Российский певец Лев Лещенко и его супруга помещены в больницу №40 с подозрением на коронавирус, они недавно вернулись из заграничной поездки.

В России закрывают кинотеатры и ночные клубы, в ресторанах вводят запрет на курение кальянов.

По состоянию на семь утра 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях.

Ситуация в Петербурге

В инфекционной клинической больнице им. С.П. Боткина проходят лечение от коронавирусной инфекции 19 пациентов, их состояние удовлетворительное. С начала пандемии в Петербурге подтвержден 21 случай заболевания COVID-19. Два человека выписаны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым вводятся дополнительные меры по противодействию распространению инфекции в городе.

До 12 апреля в Петербурге закрыты школы и средние профессиональные учебные заведения, а также кружки и секции. Все среднее образование переводится на дистанционный режим. В детских садах сохраняется режим свободного посещения.

В связи с карантином закрываются общедоступные спортивные учреждения и центры, а также аквапарки. До конца апреля в торгово-развлекательных центрах запрещено проводить досуговые мероприятия, вводятся ограничения для общепита.

Постановлением главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой до 30 апреля вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов и плановое посещение поликлиник, временно приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.