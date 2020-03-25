РЖД приостанавливают курсирование части поездов по России  

Москва, 25 марта. Часть внутрироссийских поездов будет временно отменена в связи со снижением спроса на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Кроме того, будет изменена периодичность некоторых оставшихся рейсов.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», — рассказали в РЖД.

Пассажирам предлагается совершить поездки на других поездах или вернуть билеты в кассах.

По информации холдинга, изменения коснутся только тех маршрутов, у которых есть альтернатива, и будут действовать с конца марта по конец мая.

В частности, речь идет о таких маршрутах, как Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва.