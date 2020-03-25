Российский посол заявил о готовности Москвы помочь США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 25 марта. Москва при необходимости готова помочь Вашингтону в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол отметил, что некоторые американские СМИ недостоверно освещают ситуацию с коронавирусом в России и говорят, что Москва якобы неэффективно борется с эпидемией.

«Налицо грубые попытки переключить общественное внимание США с тяжелой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах», — подчеркнул Антонов.

Дипломат выразил обеспокоенность этой ситуацией и заявил, что в связи с пандемией пришло время «отказаться от блокового мышления» и бороться с проблемой совместно, передает «Царьград».

Антонов назвал неприемлемыми домыслы о том, что российская система диагностирования якобы несостоятельна. Посол напомнил, что российские тест-наборы были направлены в Китай, Иран и Италию, где показали высокое качество.

«Простые американцы должны знать — Россия при необходимости будет готова помочь и США», — цитирует дипломата «ФедералПресс».

Кроме того, Антонов отметил, что российское правительство приняло эффективные меры в борьбе с коронавирусом, и статистика по РФ это подтверждает.

«Правительство демонстрирует открытость и нацеленность на купирование возникшей угрозы», — подытожил посол.

По данным на 25 марта, в США зарегистрировано уже свыше 54 тысяч инфицированных, более 700 человек умерли. При этом многие эксперты считают, что именно американцы могли создать смертельный коронавирус. Так, еще в 2015 году журнал Nature Medicine писал об экспериментах ученых из США с летучими мышами, напоминает Kp.ru.