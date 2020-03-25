В Италию прибыл 15-й военный самолет РФ с медиками на борту для борьбы с коронавирусом

Рим, 25 марта. Еще один военный самолет РФ с оборудованием для диагностики коронавирусной инфекции прибыл в Италию. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

В настоящее время идет подготовка к перемещению военной техники в ставший эпицентром вспышки коронавирусной инфекции в стране итальянский город Бергамо, где российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу.

«Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее Рима, Италия)», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ добавили, что ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники в Италию.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением COVID-2019. В страну были направлены несколько военных самолетов с военными медиками и вирусологами на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания. Граждане Италии с воодушевлением восприняли эту новость и поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.

Востоковед и экономист Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию вокруг Италии, которая стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Европе, заметив, что РФ стала единственным помощником в решении этой проблемы. Он подчеркнул, что на наглядном примере с COVID-2019 видно, что представляет собой европейская солидарность и помощь НАТО.

О вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда в КНР были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии, вызванные этим вирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса во всем мире. Коронавирус стремительно распространяется по миру. Италия стала эпицентром заболевания в Европе. Власти страны запросили помощь в борьбе с COVID-2019 у Евросоюза, однако получили отказ. Единственными помощниками стали Россия и Китай. Москва направила Риму военных медиков, а Пекин — несколько сотен тысяч медицинских масок, но в Чехии их перехватили и до пункта назначения они до сих пор не дошли.