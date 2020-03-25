На фоне ажиотажа киевские перекупщики в 100 раз взвинтили цену на маски

В начале недели украинские силовики открыли уголовное дело против ушедшего кабмина и лично экс-премьера Алексея Гончарука. Антикоррупционная спецпрокуратура вменила ему «служебную халатность» — за то, что накануне эпидемии коронавируса на Украине он не запретил экспорт медицинских масок. Корреспондент Федерального агентства новостей несколько дней ходил по киевским аптекам в поисках защитной маски, проклял все на свете и втайне пожелал, чтобы экс-премьеру Гончаруку дали пожизненный срок за содеянное.

Преступная халатность

Как утверждают антикоррупционные прокуроры, на посту премьера Гончарук точно знал, что экспорт защитных масок нужно прекращать. Об этом его еще в январе предупредил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Но за месяц, остававшийся до конца премьерства, Гончарук и пальцем не пошевелил. Хотя маски уже в феврале пропали из аптек и купить их можно было только за большие (по украинским меркам) деньги.

Украинские СМИ опубликовали целых два служебных письма секретаря СНБО Алексея Данилова на имя премьера Гончарука.

«Ввиду надвигающейся эпидемии коронавируса нужно срочно прекратить экспорт медицинских масок, защитных костюмов и перчаток», — написано черным по белому в обоих.

Первое письмо датировано 31 января, а второе — 8 февраля 2020 года. Оба письма — с пометкой «срочно», причем в последнем обращении Данилов просит уведомить о результатах рассмотрения вопроса.

Гончарук требования СНБО тупо проигнорировал. А запрет на экспорт масок и других средств эпидзащиты кабмин ввел только 11 марта, уже при новом премьере Шмыгале. А товар, уже в феврале ставший стратегическим, неделями спокойно вывозился из страны.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, с Украины этой зимой вывезли почти 984 тонны медицинских масок. Более полумиллиона тонн масок покинули страну в феврале, когда вспышка коронавируса начала быстро распространяться по миру. Всем было ясно, что еще немного — и эпидемия неизбежно докатится до Украины. Увы, это было загадкой только для Гончарука и его подручных.

Местные СМИ выдвигают три версии, почему «экспорт во время чумы» не был остановлен. По первой — распродажу масок устроили люди из партии «Слуга народа». Депутата рады Михаила Радуцкого поймали за руку на том, что он помогал бизнесменам из Израиля скупать маски на Украине и перепродавать их в Китай. Вторая версия — никто в стране особо этот бизнес не курировал. Просто многие, пользуясь ажиотажным спросом, решили на нем подзаработать.Третья версия гласит, что вывоз масок из страны организовало руководство Китая через аффилированные с кабмином коммерческие структуры, принадлежащие основателю «Алибабы» Джеку Ма.

Последний скандал вокруг вывоза масок прогремел на днях. Крупный испанский телеканал снял сюжет о ввозе в страну крупной партии украинских медицинских масок и фильтров к ним. Изготовителем индивидуальных средств защиты (ИСЗ) оказалась харьковская фирма.

Эволюция в сознании

Результаты бездействия старого правительства киевляне и жители других городов сегодня ощутили, что называется, на собственной шкуре. Из-за халатной политики Гончарука и его подручных в аптеках Киева и других городов Украины уже несколько недель нельзя купить медицинские маски (а также одноразовые перчатки и антисептики, но об этом в другой раз). В чем лично и убедился корреспондент ФАН.

Медицинская маска, как необходимый в быту аксессуар, всего за пару недель прошла целую эволюцию в сознании киевлян. Поначалу, в первые дни марта, она воспринималась здесь как объект чудачества. Мол, маски носят на улице только фрики, помешанные на своем здоровье. К середине марта медицинская маска стала восприниматься многими киевлянами как социально одобряемая привычка. Видя человека в защитной маске, горожане понимают — этот человек заботится не столько о своем здоровье, сколько о здоровье окружающих.

С момента же объявления в городе тотального карантина, закрытия метро и остановки общественного транспорта медицинская маска стала в украинской столице социально необходимой вещью. Без маски тебя просто не пустят в транспорт (даже при наличии спецпропуска) или выгонят из продуктового магазина — «чтобы не заражал окружающих». Наконец, без маски тебя может остановить на улице Киева полицейский или военный патруль — несмотря на то, что чрезвычайное положение в городе еще не введено.

Хождение по мукам

В итоге корреспондент ФАН посетил шесть аптек в разных районах Киева и только в одной нашел маски. Поговорив с продавцами и торговцами в Интернете, ФАН узнал, что дело не в ажиотажном спросе и даже не в нерасторопности аптек. Оказалось, что главный опустошитель рынка ИСЗ — Китай — закупает маски у фирм-изготовителей, выбирая весь объем производства на месяцы вперед.

Первая аптека, которую посетил ФАН, расположена в самом центре — на площади Льва Толстого. Спросил у фармацевта Владимира, есть ли медицинские маски.

«Я бы продал вам хоть десять масок, но у нас их нет больше двух недель, — сразу получил в ответ. — Все раскупили китайцы, их нет даже у поставщиков. Когда они появятся у поставщиков, знают только они сами».

Попытки «заинтересовать» продавца тем, что мне нужно не менее сотни масок, вызвали у него только раздражение. На вопрос, сколько стоила раньше одна маска и будет ли подниматься цена, продавец нехотя ответил, что последняя цена за маску была полторы гривны.

«А сколько они будут стоить теперь, вам не скажет никто», — отрезал он.

Ответ фармацевта Марины в другой аптеке на вопрос о наличии масок был аналогичен.

«К сожалению, масок нет уже месяц. И когда они будут, никто не знает, — констатировала она. — Сейчас у нас нет даже предложений от поставщиков. В последние недели был дикий ажиотаж из-за коронавируса. Люди покупали маски по 100–200 штук».

Тогда корреспондент ФАН решил поискать маски в стороне от центра, в частности — в престижном районе Оболонь. Зайдя в аптеку сети «Доброго дня», я задал продавцу Богдану вопрос о наличии масок.

«Простите, масок давно нет», — ответил он и по моей просьбе полез в базу своей аптечной сети, чтобы не тратить зря время.

«По наличию масок — везде пусто, их третью неделю нет даже у поставщиков, — через несколько минут сообщил Богдан. — В последние два раза, когда нам завозили маски по 500 штук, сразу приходили перекупщики и выкупали весь товар. После этого мы решили продавать не более 10 штук в одни руки. Но пока продавать нечего».

По словам Богдана, перед ажиотажем одна маска стоила две гривны, а ее последняя цена была уже пять гривен.

Похожая ситуация сложилась в аптеке сети «ФармаСфера» возле метро «Черниговская». Правда, здесь фармацевт Татьяна сказала, что маски можно купить только оптом. После уточняющего вопроса, насколько крупный должен быть опт, Татьяна куда-то позвонила.

«Купить можно только от двух тысяч штук, — сообщила она. — Цена на каждую будет 18 гривен за штуку. Кроме того, нужна стопроцентная предоплата».

Корреспонденту ФАН были не нужны две тысячи масок. Да и 18 тысяч гривен (примерно 50 тысяч рублей) у него с собой не было.

Следующий визит ФАН нанес в аптеку на окраине города, подумав, что уж там-то ажиотажа нет. В районе Софиевской Борщаговки, в аптеке сети «Витамин», фармацевт Мария лишь развела руками.

«Масок нет уже две недели, их раскупают мгновенно. Раз в два-три дня заходят какие-то люди, спрашивают сразу несколько сотен. Предлагают записать свой номер телефона и просят набрать, если что-то появится. За звонок обещают заплатить деньги. Слышала, что Китай выкупает все, что есть. Вот перекупщики и начали скупать все по аптекам», — рассказала она на прощание.

Не сумев найти маски в аптеках, ФАН решил найти их в Интернете. Как выяснилось, в Киеве сеть буквально пестрит предложениями, но первый же звонок в интернет-магазин дал отрицательный результат. Мужской голос в трубке сообщил — на ближайшие три месяца все маски заказаны.

«Китай выкупил все производство компании на три месяца. Мы специализируемся на защитных масках многоразового использования по 15 гривен за штуку, но китайцы предложили сразу 45 гривен за штуку. Перед таким предложением не устоял бы никто», — признался собеседник.

Второй звонок я сделал по объявлению, найденному на популярной интернет-платформе. Консультант интернет-магазина сообщила, что они продают маски упаковками по 500 штук, а цена одной штуки составляет 17 гривен. Так ФАН понял, что обмануть систему с помощью онлайн-покупки не получится.

Победа над карантином

С каждым днем обстановка с наличием маски для меня все более накалялась. Проходя по улицам, я начал чувствовать себя без маски словно голым. Мне казалось, что окружающие косятся на меня, недобрыми взглядами сверлят мне спину. В общем, без маски я стал нервный и подозрительный.

В один из дней я по каким-то рабочим делам пошел в район метро «Арсенальная», по пути решив зайти в местный супермаркет «Сильпо». В предбаннике супермаркета томилась очередь человек в 10. Внутрь магазина в рамках карантина впускали по одному — по мере выхода предыдущих покупателей. В глубине магазинного предбанника я увидел аптеку и решил сделать еще одну попытку.

«Девушка, защитные маски у вас есть?» — деревянным голосом спросил я.

«Да, есть, многоразовые — марки «Спектр-3», — ответила продавщица.

На какой-то момент я потерял дар речи. В моей голове, получившей за последние дни десяток отказов в разных аптеках, не укладывалась простая мысль: как это «есть в наличии»?

«Сколько стоит?» — тупо поинтересовался я.

«150 гривен за штуку, — ответила девушка и пояснила. — Зато вы сможете носить такую маску 10–12 дней, и она будет по-прежнему эффективна — у нее угольный фильтр».

Для несведущих поясню: 150 гривен — это примерно 450 рублей по нынешнему курсу. За одну несчастную медицинскую маску! Раньше, услышав такое предложение, я бы просто развернулся и ушел, хлопнув дверью.

Но к этому моменту ажиотаж вокруг масок в Киеве был уже слишком велик. А я слишком устал быть белой безмасочной вороной, на которую опасливо косятся на улицах и не пускают в транспорт.

Я покопался в кошельке, вытащил 300 гривен и выдохнул:

«Дайте, пожалуйста, две. Сдачи не надо».

И, натянув потуже новенькую маску, вышел в серую киевскую действительность.