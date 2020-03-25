Куликов спрогнозировал последствия землетрясения у Курильских островов

Угроза цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3. Заведующий лабораторией цунами Института океанологии им П. П. Ширшова Евгений Куликов не исключил, что это может быть предвестником более мощного землетрясения, которое произойдет позже.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Местные жители почувствовали подземные толчки в четырех районах Камчатки. Очаг землетрясения находился на глубине 250 километров юго-западнее Северо-Курильска.

В МЧС попросили местных жителей не поддаваться панике и следить за информацией, поступающей по громкоговорящей связи. Волны цунами ожидали в 15.04 по местному времени (07.04 по Москве). В Сахалинском центре цунами заверили, что высота волны будет «от слабой до умеренной».

Доктор физико-математических наук Евгений Куликов спрогнозировал последствия произошедшего землетрясения.

«Может быть достаточно большая волна, но, обычно, это статистическая вещь, то есть как повезет. В данном случае цунами было полметра, что вполне разумно для такой магнитуды. Народ опасается, что это может быть форшок (толчки-предвестники большого землетрясения. — Прим. ФАН), а основной удар произойдет позже, и такая вероятность есть», — заявил Куликов в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом, как утверждает эксперт, магнитуда 7,5 — это недостаточно мощное землетрясение, чтобы произвести разрядку энергии.

«Дело в том, что упругая энергия накапливается в течение десятилетий, а иногда столетий. Поэтому это так же не означает, что можно успокоиться, так как произошла разрядка накопленной энергии. К сожалению, может произойти землетрясение еще раз. Так, У острова Хонсю был тоже форшок с магнитудой около 7, а потом произошло землетрясение с магнитудой 9, что привело к катастрофе (Авария на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. — Прим. ФАН). Так что это может быть тоже форшок», — предположил собеседник ФАН.

Напомним, 17 января сообщалось, что сейсмостанция «Петропавловск» зафиксировала землетрясение в акватории Тихого океана, на глубине около 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила 5,4. Толчки силой 2–3 балла ощущались в нескольких районах Петропавловска-Камчатского. Тогда обошлось без разрушений, никто не пострадал.