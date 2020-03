Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 25 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 264 (+34) | смертей: 19 (+2) | выздоровлений: 65]

Алжирцы продолжают протестовать с балконов, требуя освободить Карима Таббу, спикера Демократ-социалистического союза.

Algerians restricted by coronavirus measures protesting from their balconies by banging the mihres after the sentencing of Karim Tabbou, whose worrying health status after fainting in court is still unknown



Dangerous game being played endangering his life pic.twitter.com/uqJRdECVEE — Yasmina (@animsche) March 24, 2020

Администрация аэропорта Стамбула утверждает, что алжирские власти отказываются принять свыше 1000 алжирских граждан, застрявших в Турции.

Hundreds of Algerians wanting to return home are stuck in Istanbul Airport as Algeria closed its airspace to curb the spread of coronavirus pic.twitter.com/GsIjQg65xg — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 24, 2020

Египет [заражений: 402 (+36) | смертей: 20 (+1) | выздоровлений: 80 (+12)]

Власти Египта продлили ограничения на авиасообщение до середины апреля. Исключение сделано лишь для рейсов, предназначенных для возвращения египетских граждан из-за рубежа.

В Александрии прошли массовые митинги и демонстрации: участники требовали изгнать коронавирус из страны.

Part1

????Demonstration in Alexandria, Egypt, wants to get the Corona virus out of Egypt !!!

????????????

Last night in one of the regions of Egypt, a number of Egyptians remembered God from the blade of their homes to raise the epidemic of Corona. pic.twitter.com/nHfvsi8DEl — Maya Rcos (@RcosMaya) March 25, 2020

С 19 часов вечера до 6 часов утра в Египте на две недели введён комендантский час.

The #MiddleEast’s most populous country, #Egypt, as well as #Syria, a country ravaged by nine years of war, will impose nightly curfews starting this week in an effort to stop the spread of the new #coronavirus, their governments announced Tuesday, https://t.co/EZbjLjdVak pic.twitter.com/Hij1w8bFxv — Philippine Canadian Inquirer (@PCInewsofficial) March 25, 2020

Ливия [заражений: 1 (+1) | смертей: 0 (0) | выздоровлений: 0 (0)]

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: 73-летний больной вернулся из Саудовской Аравии 5 марта. В Национальном центре по борьбе с болезнями начали отслеживать, с кем контактировал «нулевой пациент».

МВД ПНС запретило перемещения между городами.

Марокко [заражений: 170 (+27) | смертей: 5 (+1) | выздоровлений: 6 (+1)]

В Марокко разрешили использовать антималярийный препарат гидроксихлорохин и хлорохин для борьбы с коронавирусом после того, как президент США Дональд Трамп назвал препарат «подарком от Бога», хотя его эффективная не доказана.

В марокканских соцсетях благодарят врачей и называют их супергероями.

Судан [заражений: 3 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Министерство культуры и информации объявило о третьем зафиксированном случае заражения коронавирусом в Хартуме — гражданин Судана прибыл из другой арабской страны 21 марта.

В Судане получили гуманитарную помощь от китайских бизнесменов, а в Минздраве уже разработали план по распределению этой помощи по провинциям.

Тунис [заражений: 114 (+25) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 1]

Президент Туниса Каис Саид обсудил с королем Марокко Мухаммадом VI состояние здравоохранения в странах, необходимость взаимодействия, а также региональный и международный ответ на пандемию коронавируса.

В страну должно было прибыть судно с санитайзерами и дезинфицирующим гелем, но его «украли пираты», как заявил министр торговли Туниса.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 392 (+15) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 177 (+13)]

Вместе с остальными странами Бахрейн переходит на использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом.

В соцсетях распространяют призывы от МВД не верить фейковым новостям и слухам.

What should be the punishment of a person that spreads fake news?Some jail time! Would be nice

Thats what #Bahrain security forces are doing #البحرين #coronavirus #CoronavirusLockdown #COVIDー19 pic.twitter.com/4wyxvesBAJ — Hami0e45 (@hami0e45) March 24, 2020

Израиль [заражений: 1930 (+488) | смертей: 3 (+2) | выздоровлений: 53 (+12)]

Правительство утвердило новые карантинные меры: можно выходить из дома, но на расстояние не более 100 метров. На общественном транспорте можно ездить только тем, у кого есть разрешение на выход из дома. Службы по доставке на дом продуктов и других предметов первой необходимости продолжат работу.

Высший суд справедливости разрешил полиции использовать технологии Общей службы безопасности (Шабак) и с помощью данных сотовой связи контролировать соблюдение карантина.

Коронавирусом заразился трехнедельный малыш, у него жар, мать здорова.

Иордания [заражений: 154 (+27) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

По распоряжению короля Абдуллы II правительство начнёт доставку продуктовых наборов по домам.

Ирак [заражений: 316 (+50) | смертей: 27 (+4) | выздоровлений: 75 (+13)]

Отряды «Хашд Шааби» наравне с подразделениями ВС Ирака и полиции приступили к патрулированию городов.

Активисты в Басре раздали 1200 продуктовых наборов нуждающимся.

Из-за коронавируса оклады бюджетников могут быть урезаны до 25%: под сокращение не попадут сотрудники области здравоохранения и силовых структур.

Владельцы мини-электростанций не будут взимать плату со своих абонентов.

Йемен [заражений: 0]

В Сане гуманитарные организации раздают сиротам маски.

Une organisation caritative locale à Sanaa a distribué lundi des kits de masques et de désinfectants aux élèves orphelins du Yémen afin de les aider à se protéger contre le coronavirus. pic.twitter.com/kCbeyYf4Ro — CCTV Français (@CNTVFrancais) March 25, 2020

Тем не менее, в Йемене о борьбе с коронавирусом даже не задумываются.

Катар [заражений: 526 (+25) | смертей: 0 | выздоровлений: 41 (+8)]

Катар впервые с 2017 года принял участие в экстренном заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива — оно прошло в режиме видеоконференцсвязи. Министры финансов обсудили влияние коронавируса на экономику региона и договорились о координации усилий.

В Минздраве заявили, что в полевых госпиталях в ближайшие недели будет готово 18 тысяч дополнительных койко-мест для размещения больных коронавирусом.

Кувейт [заражений: 191 (+2) | смертей: 0 | выздоровлений: 39]

Первая фаза плана по эвакуации кувейтских граждан, застрявших за границей, начнётся 25 марта и продлится четыре дня. В первую очередь планируется эвакуировать граждан с проблемами по здоровью, несовершеннолетних и лиц старше 65 лет. В этой связи министр здравоохранения проинспектировал аэропорт Кувейта.

В правительстве объявили о создании фонда для борьбы с экономическими последствиями коронавируса и сбора пожертвований от институтов, компаний и частных лиц.

Минздрав Кувейта отозвал из аптек препараты, содержащие гидроксихлорохин и хлорохин, разрешив их использование только в медицинских центрах и госпиталях. Считается, что препараты на основе хлорохина позволяют бороться с коронавирусом.

Ливан [заражений: 318 (+51) | смертей: 4 | выздоровлений: 8]

Ассоциация банков Ливана решила пожертвовать 6 млн долларов правительственным госпиталям для борьбы с коронавирусом, что вызвало критику со стороны населения, которые не согласны с нецелевой тратой их депозитов. Люди считают, что это будет иметь смысл лишь в том случае, если будут снижены цены на лекарства и медицинские услуги.

Армия Ливана развернула ряд постов на дорогах для проверки, носят ли проезжающие граждане защитные маски и перчатки.

В Бейруте, Бекаа и на юге Ливана активисты раздают нуждающимся продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 248 (+50) | смертей: 2 | выздоровлений: 45 (+4)]

В стране разрешили кооперативам, продуктовым лавкам, супермаркетам и аптека работать круглосуточно при условии сохранения 30% планки от привлекаемого к работе персонала.

Оман [заражений: 84 | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

В стране прекращено всё внутреннее и внешнее авиасообщение, исключение сделано лишь для грузовых авиарейсов. Запрет продлится до 29 марта.

Палестина [заражений: 60 | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

Премьер-министр Палестины потребовал всех палестинцев немедленно вернуться из Израиля на территории Западного берега — по возвращении их ожидает двухнедельный карантин.

Саудовская Аравия [заражений: 767 (+205) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 28 (+9)]

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в королевстве: скончался афганец.

26 марта состоит виртуальный саммит G20, на котором будет председательствовать король Салман. Он будет проведен в режиме видеоконференцсвязи, страны обсудят объединение усилий в борьбе с коронавирусом.

Минюст запустил интернет-портал, где гражданам доступно свыше 120 электронных услуг, в том числе, операции по купле-продаже.

Сирия [заражений: 1 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

С 18 часов до 6 утра по всей Сирии вводится комендантский час. Местные источники утверждают, что в Алеппо решением администрации жителям и вовсе запрещено выходить из домов.

Спецпосланник ООН по Сирии требует ввести режим полного прекращения огня на период пандемии коронавируса.

Местные источники утверждают, что на погранпереходе Ар-Раи на севере провинции Алеппо скончался 72-летний мужчина, называя это первой смертью от коронавируса на подконтрольных Турции территориях.

Several sources confirming the first #coronavirus death in areas controlled by Turkey in north Syria. He is believed to be 72-year-old man from Al-Ra'i town and his body is now at the town main hospital. pic.twitter.com/cpZB1IWRlo — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 24, 2020

В Идлибе появились граффити с поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой было подозрение на коронавирус.

Pictures of "Angela Merkel" on the walls of #Idlib. pic.twitter.com/RmqHglqh8I — IDLIB POST (@IdlibEn) March 24, 2020

В Ракке город патрулируют силы безопасности «Асайиш», которые контролируют соблюдение комендантского часа.

Yesterday in #Raqqa the city experienced its first day of lock down over #coronavirus fears. Asayîş had a heavy presence in the streets to ensure that procedures were being followed. And much of the city was sanitized. Here is a video of these efforts: pic.twitter.com/Bm67zIDUpt — Woofers (@NotWoofers) March 24, 2020

Одну из военных текстильных фабрик переоборудовали для производства медицинских масок.

Militaryt textile factory start produce masks pic.twitter.com/dlSLeyglQM — ZOKA (@200_zoka) March 24, 2020

Оппозиционные источники обвиняют СДС в блокировании города Хаджин, насильном разгоне местных жителей по домам и запрет на поставки продуктов в населённый пункт.

Турция [заражений: 1872 (+343) | смертей: 44 (+7) | выздоровлений: 0]

Коронавирус в Турции распространяется быстрее, чем в Италии. Темпы роста сравнил профессор Майкл Танчум, старший научный сотрудник Австрийского института европейских исследований и исследований в области безопасности (AIES).

Добровольцы оставляют продуктовые наборы и предметы первой необходимости прямо на дорогах, чтобы их могли взять нуждающиеся.

In Turkey, people have been leaving food packets on the road for the poor and needy who cannot earn due to the #COVID19 lockdown.

May Allah bless the people of



Turkey ???????? for their generosity. pic.twitter.com/vXQxhLH9Zv — . (@Alhamdhulillaah) March 24, 2020

Глава турецкого Минздрава заявил, что из Китая были импортированы обещанные медикаменты. Кроме того, в ведомстве увеличили штат на 32 тысячи сотрудников, чтобы помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 74 (+32) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 1]

Госсекретарь США Майк Помпео отказался отправиться на карантин после своих визитов в Афганистан и Катар.

В стране скончалась 45-летняя женщина от коронавируса.

A rainy day in #Kabul #Afghanistan

Stay at home, take care of your self and family #coronavirus pic.twitter.com/I9kef6wUEI — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) March 25, 2020

В Герате, начиная с 25 марта, закрыты магазины и лавки.

اطلاعات روز:

قیود روزگردی از صبح امروز (چهارشنبه، 6 حمل) به‌خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در شهر هرات آغاز شده است.#COVID19 pic.twitter.com/4iOUiOckwI — CoronaVirus UPDATE Afghanistan (@AFgCorona) March 25, 2020

Во многих городах проходят кампании по дезинфекции.

تیم شاروالی کابل در حال ضد عفونی کردن مکان های عمومی #COVIDー19 #CoronaVirusAfghanistan pic.twitter.com/nMXHPcVIET — CoronaVirus UPDATE Afghanistan (@AFgCorona) March 24, 2020

Иран [заражений: 24811 (+1762) | смертей: 1934 (+122) | выздоровлений: 8913 (+537)]

От коронавируса скончался один из основателей КСИР Хабиб Барзегари, который, по совместительству, являлся советником представителя Али Хаменеи в Мейбоде. Также скончался председатель Ассоциации зороастристов Шираза Афлатун Сохраби. Всего в Иране скончалось около 20 чиновников и государственных деятелей с начала пандемии.

В остане Мазандаран частная клиника была переоборудована под центр размещения больных коронавирусом.

В Иране начали производить собственные тесты на наличие коронавируса.

An Iranian pharmaceutical company has started supplying coronavirus test kits amid a reported shortage for the much-needed diagnostics for a pathogen that has set off a global pandemic.#COVID19#Iran pic.twitter.com/VowYs71uHN — Embassy of I.R. Iran in Colombo (@IRANinSriLanka) March 25, 2020

Пакистан [заражений: 990 (+125) | смертей: 7 (+1) | выздоровлений: 52]

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении национального карантина сроком на 21 день.

Председатель Народной партии Пакистана заявил, что полиция не справляется, нужны добровольцы для сдерживания распространения коронавируса.