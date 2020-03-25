Культура на карантине: как в условиях эпидемии будут работать театры и музеи

Запрет на массовые мероприятия численностью более 50 человек заметно осложнил культурную жизнь Санкт-Петербурга. Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Культура на карантине. Как в условиях эпидемии будут работать театры, музеи и концертные залы», которая пройдет в среду, 25 марта, в 14.00, в Санкт-Петербурге, по адресу Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

На нашей пресс-конференции мы обсудим, чем учреждения культуры будут заняты в ходе вынужденной паузы, какая работа остановлена, а какая напротив — усилена. Финансовые трудности, связанные с карантинными мероприятиями, в частности — как проходит оплата труда работников? Требуется ли дополнительная помощь государства? Как используются возможности Интернета, может ли культура работать и зарабатывать на удаленке?

Гости и участники дискуссии:

— Кирилл Нюквист, директор Музея городского электрического транспорта;

— Александр Канторов, российский дирижер, скрипач и музыкальный педагог, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика», заслуженный артист РФ;

— Вадим Каспаров, директор Санкт-Петербургского дома танца «Каннон Данс», организатор международных фестивалей современного танца Open Look, Dance4Kids/Танец Будущего;

— Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра;

— Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ;

— Иван Ожогин, актер музыкального театра, певец, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра».

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16