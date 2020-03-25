Антонов назвал лживыми заявления СМИ США о «неэффективной работе» РФ по борьбе с COVID-19

Москва, 25 марта. Американские СМИ грубо пытаются переключить общественное внимание с тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в США на положение в других странах. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что вызывает беспокойство публикация «лживой информации в американских СМИ о якобы неэффективной работе правительства России по борьбе с новым видом пневмонии». Соответствующее сообщение опубликовало дипломатическое представительство России в США на своей странице в социальной сети Facebook.

«Делаются нелепые ссылки на неких «псевдоспециалистов», которые опираются в суждениях лишь на вырванные из контекста заявления российских официальных лиц», — указали в посольстве.

Антонов обратил внимание на тот факт, что в настоящее время наблюдается «грубые попытки переключить общественное внимание с США с тяжелой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах».

По данным медицинского университета Джона Хопкинса, количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в США, преодолело отметку в 54 тысячи. Больше всего заболевших в Нью-Йорке — более 26 тысяч инфицированных. Далее следует штат Нью-Джерси, где зафиксировано более трех тысяч инфицированных. Как пишет RT, американские власти готовы выделить около шести триллионов долларов в рамках помощи и борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Кашель, высокая температура, утомляемость — основные признаки коронавирусной инфекции. Вирус быстро распространяется. Эпицентром заболевания в Европе сейчас является Италия. Также большое количество заболевших в Испании, Франции, Германии и США.

С точки зрения многих политологов, коронавирус был разработан в США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин считает, что инфекция COVID-2019 была разработана американскими учеными еще пять лет назад. Вирус, по предположению экспертом, был создан в США в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.